Wall Street ouvre en baisse, peu de progrès sur la dette américaine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, continuant de pâtir de l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette des Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 159,27 points, soit 0,48%, à 33.127,31 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,43% à 4.174,46 points. Le Nasdaq Composite cède 0,39%, soit 49,66 points, à 12.671,11. Une nouvelle réunion entre démocrates et républicains est prévue dans le courant de la journée alors que celle de la veille a été jugée "productive" par les participants malgré l'absence d'accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine. "Si aucun accord n'est conclu (d'ici neuf jours), les Etats-Unis pourraient faire défaut sur les intérêts de la dette dont ils doivent s'acquitter, ce qui pourrait se traduire par une montée en flèche des coûts d'emprunt et une onde de choc sur l'économie mondiale", prévient Susannah Streeter, responsable de changes et marchés financiers chez Hargreaves Lansdown. L'inquiétude sur le plafond de la dette à l'approche de l'échéance du 1er juin s'observe sur le rendement des emprunts américains à un mois qui a touché un niveau historique à 5,88%, tandis que le S&P-500 évolue dans une fourchette étroite de 30 points sur des deux dernières séances. Les investisseurs attendent par ailleurs à 13h45 GMT les données sur les PMI pour le mois de mai, tandis que vendredi sera publié l'indice PCE des prix, mesure privilégiée par la Fed de l'inflation. Aux valeurs, Apple et Meta Platforms, sensibles aux fluctuations sur les taux d'intérêt, cèdent respectivement 0,8% et 0,1%. Lowe's recule de 0,26% après l'abaissement par le groupe de ses prévisions annuelles de ventes à périmètre comparable et de bénéfice. Son concurrent Home Depot abandonne 0,27%. Le distributeur Dicks Sporting Goods gagne 2,17% après un premier trimestre meilleur qu'attendu. Zoom Video Communications plonge de 5,75% après ses résultats. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)