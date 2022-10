Wall Street ouvre en baisse, Netflix rassure mais les rendements montent

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi dans un contexte de regain de prudence avec la forte remontée des rendements obligataires qui prend le pas sur les solides résultats trimestriels publiés par des entreprises comme Netflix.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,14%, à 30.483,24 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,44% à 3.702,98 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,88% à 10.684,34 points.

Le rendement des Treasuries à dix ans est monté en séance à un pic depuis juillet 2008 à 4,12% en réaction à une accélération des mises en chantier en septembre aux Etats-Unis.

La remontée des rendements obligataires a commencé avec la décision de la Banque d'Angleterre d'entamer le 1er novembre le processus de cession de ses obligations, sur les maturités courtes et moyennes. L'inflation au Royaume-Uni est en outre ressortie en septembre à son plus haut niveau depuis 40 ans, à 10,1% sur un an.

Alors que le Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale américaine sera publié à 18h00 GMT, Neel Kashkari, un responsable de l'institut d'émission, a déclaré mardi soir qu'un relèvement des taux au-dessus de 4,75% serait peut-être nécessaire si l'inflation ne ralentit pas.

Aux valeurs, l'action Netflix bondit de 10,79%, la plate-forme de "streaming" vidéo ayant recruté plus de nouveaux abonnés que prévu au troisième trimestre, tout en se montrant un peu plus optimiste que les analystes pour la fin de l'année. Ses concurrents Walt Disney, Warner Bros Discovery, Paramount Global gagnent de 1,32% à 3,03%.

Dans le compartiment technologique, en repli de 0,11%, Apple cède 0,20% après une information selon laquelle le groupe a baissé sa production d'iPhone 14 Plus, quelques semaines après le lancement de son modèle. Amazon et Alphabet abandonnent respectivement 2,07% et 1%.

Dans les autres publications des entreprises, United Airlines Holdings prend 6,57%, la compagnie aérienne ayant annoncé avoir dégagé son plus important bénéfice trimestriel en trois ans.

Omnicom et Procter & Gamble avancent respectivement de 0,38% et de 2,48% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)