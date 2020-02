Wall Street ouvre en baisse malgré la bonne surprise de l'emploi

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, cédant un peu de terrain après quatre séances consécutives de hausse qui lui ont permis d'enchaîner les records, en dépit du chiffre meilleur qu'attendu des créations d'emplois aux Etats-Unis.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 180,21 points, soit 0,61%, à 29.199,56 et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,46% à 3.330,29.

Le Nasdaq Composite cédait 0,49% à 9.525,22 points à l'ouverture.

Le S&P 500, qui a inscrit un plus haut historique jeudi à 3.347,96 points, affiche encore un gain de plus de 3% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis juin, après les mesures prises par la Chine pour tenter de limiter l'impact économique et financier de l'épidémie de coronavirus qui la frappe.

L'économie américaine, elle, semble continuer de bénéficier d'une croissance modérée: le département du Travail a fait état de 225.000 créations d'emplois en janvier, soit 65.000 de plus qu'attendu par le consensus Reuters.

La nouvelle fait monter le dollar mais n'a pas remis en cause le repli des actions mondiales, le département du Travail ayant révisé en nette baisse les créations d'emplois d'avril 2018 à mars 2019.

Parmi les reculs marquants du début de séance, eBay cède 4,36%, Intercontinental Exchange (ICE), l'opérateur du New York Stock Exchange, ayant renoncé à étudier l'éventualité d'un rapprochement avec le spécialiste du commerce en ligne. Le titre ICE prend 5,76%.

Uber Technologies gagne 6,63% après avoir déclaré jeudi tabler sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté positif dès le quatrième trimestre de cette année, soit un an plus tôt qu'anticipé jusqu'alors.

(Marc Angrand)