Wall Street ouvre en baisse, les taux inquiètent toujours

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, toujours affectée par les craintes d'une remontée rapide et durable des taux d'intérêt à la suite des dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 232,99 points, soit 0,72%, à 32.050,41 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,52% à 4.036,46 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,32%, soit 38,772 points, à 12.102,93.

Jerome Powell a déclaré vendredi, lors du symposium des banques centrales à Jackson Hole, qu'une politique monétaire restrictive "pendant un certain temps" était nécessaire avant que l'inflation ne soit maîtrisée, jetant un froid sur les marchés qui espéraient encore une modération dans le rythme de la hausse des taux d'intérêt au regard du risque accru de récession et de signes montrant que la hausse des prix avait peut-être atteint un pic.

Les marchés monétaires évaluent désormais à 64,5% la probabilité d'une troisième hausse des taux de 75 points de base aux Etats-Unis en septembre et s'attendent à ce que ceux-ci atteignent environ 3,7% d'ici la fin de l'année, le coût du crédit ayant déjà augmenté de 225 points depuis mars.

L'indice CBOE de la volatilité, considéré comme un bon baromètre de la peur sur les marchés, bondit de 5,6% à 27 points, au plus haut depuis sept semaines.

Aux valeurs, alors que le rendement des Treasuries à deux ans a atteint en séance son plus haut niveau depuis fin 2007 à 3,489%, les géants de la technologie poursuivent leur repli entamé vendredi dans la perspective d'une période prolongée de taux d'intérêt élevés. Apple, Tesla et Nvidia perdent entre 0,5% et 1,1%, tandis que l'indice des "techs" reflue de 0,48%.

Côté hausse, le groupe chinois de commerce en ligne coté à Wall Street Pinduoduo s'envole de 16,5% après ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)