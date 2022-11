Wall Street ouvre en baisse, les taux et la consommation inquiètent

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par un regain d'inquiétudes sur l'évolution de la conjoncture économique et les taux d'intérêt, tandis que les résultats et les perspectives des entreprises face à une inflation galopante incitent également à la prudence.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 242,85 points, soit 0,72%, à 33.310,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,06% à 3.916,51 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,23%, soit 137,08 points, à 11.046,57.

Les chiffres mensuels des ventes au détail aux Etats-Unis, publiés mercredi, continuent d'alimenter les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Plusieurs responsables de la Fed, à l'image de Christopher Waller, Mary Daly ou encore James Bullard, continuent en outre à plaider pour une remontée vigoureuse des taux, dont le pic pourrait atteindre 5% d'ici l'été selon les dernières projections du marché.

Les économistes de JPMorgan, de leur côté, estiment que la Fed devrait augmenter ses taux de 100 points de base d'ici mars 2023, tandis que l'économie américaine pourrait enregistrer une "légère récession" au second semestre 2023.

Côté résultats d'entreprises, après le coup de froid dans la distribution (-1,34%) et la consommation (-1,41%) provoqué la veille par l'avertissement de Target (-1,33%) sur ses ventes de Noël, la chaîne de grands magasins Kohl's a annoncé jeudi renoncer à ses prévisions pour cette année, évoquant un contexte macroéconomique incertain et le départ de sa directrice générale Michelle Gass. L'action Kohl's prend cependant 3,05%, le groupe indiquant observer une croissance dans les clients à hauts revenus.

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba perd pour sa part 2,50% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

Macy's bondit en revanche de 9,94%, la chaîne de magasins ayant noté une résistance de la demande dans les produits haut de gamme et relevé sa prévision de bénéfice annuel.

Dans les nouvelles technologies, Nvidia prend 1,2% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes. Le secteur reste cependant prudent au lendemain de l'avertissement de Micron Technology (-2,64%) sur la demande: Advanced Micro Devices perd 0,67% et Intel 1,08%.

Les résultats et prévisions de Cisco Systems sont en revanche salués, permettant à l'action de gagner 3,71%.

Les valeurs pétrolières sont délaissées dans les craintes d'une baisse de la demande chinoise: Chevron et Exxonmobil refluent respectivement de 1,35% et 1,56%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)