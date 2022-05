Wall Street ouvre en baisse, les rendements obligataires montent

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, la montée des rendements obligataires pesant sur les actions dans un contexte de craintes d'une accélération du resserrement monétaire aux Etats-Unis et d'un ralentissement économique en Chine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 393,42 points, soit 1,2%, à 32.505,95 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,3% à 4.065,83 points.

Le Nasdaq Composite, qui a enregistré vendredi une cinquième semaine consécutive de baisse, la plus longue série hebdomadaire de pertes depuis le quatrième trimestre 2012, cède encore 1,4%, soit 179,61 points, à 11.965,05.

L'indice, riche en valeurs technologiques, souffre des anticipations de hausse de taux. Après un relèvement de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière, la plupart des traders tablent sur une nouvelle progression de 75 points du coût du crédit lors de la réunion en juin de la banque centrale face à une inflation galopante.

Les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril seront publiés mercredi.

"Les marchés se concentrent sur les taux d'intérêt à long terme. Plus ils montent, plus ils craignent une récession ou une stagflation", explique Christopher Grisanti, stratège actions chez MAI Capital Management.

"La peur est devenue si grande qu'on se débarrasse de tout, y compris du bébé avec l'eau de bain comme dit le proverbe", ajoute-t-il.

Dans ce contexte, les données économiques chinoises publiées lundi n'ont fait que renforcer l'aversion au risque. Les exportations du pays ont nettement ralenti en avril à leur rythme le plus lent depuis juin 2020 (+3,9% sur un an), tandis que les importations sont restées stables, les mesures sanitaires liées à la résurgence du COVID-19 ayant provoqué l'interruption de la production dans les usines, perturbé les chaînes d'approvisionnement et entraîné une chute de la demande intérieure.

Aux valeurs, les géants du numérique tels que Microsoft, Amazon.com, Apple, Alphabet, Meta Platforms et Tesla reculent de 1,5% à 4,5%. L'indice du secteur des hautes technologiques perd 1,6%.

Le rendement des bons du Trésor à dix ans avance parallèlement à 3,12%, après avoir touché en séance un sommet depuis novembre 2018 à 3,2%.

Cela ne profite pas aux banques, Morgan Stanley cédant 1,5% et l'indice sectoriel 1,2% dans un contexte d'aplatissement de la courbe des taux, le rendement des Treasuries à cinq ans (3,007%) étant pratiquement au même niveau que celui du dix ans.

Côté hausse, le fabricant de cosmétiques Coty prend 1,3% à la faveur du relèvement de sa prévision annuelle de bénéfice.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)