Wall Street ouvre en baisse, les perspectives moroses d'Intel pèsent sur les échanges

Crédit photo © Reuters

par Augustin Turpin (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, les chiffres de l'inflation américaine, en ligne avec les attentes, n'ayant pas entièrement compensé l'impact négatif des prévisions décevantes d'Intel sur le secteur des semiconducteurs. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 31,95 points, soit 0,08%, à 38.017,18 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,08% à 4.890,33 points. Le Nasdaq Composite cède 0,22%, soit 34,69 points, à 15.475,81. Intel a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires au premier trimestre qui devrait être inférieur de plus de 2 milliards de dollars aux attentes du marché, dans un contexte de demande incertaine pour ses puces destinées aux serveurs et ordinateurs traditionnels. Ces annonces ont entraîné un recul des actions du groupe basé à Santa Clara en Californie, qui cèdent 10% à 14h35 GMT, entraînant à la baisse d'autres acteurs du secteur des semiconducteurs. Advanced Micro Devices, Nvidia, Broadcom, Micron Technology et Marvell Technology perdent entre 0,8% et 2,4% dans les premiers échanges. La publication du rapport du département américain du Commerce américain sur l'indice d'inflation PCE pour décembre fait ressortir une hausse de 2,6% sur un an et 0,2% sur un mois, en ligne avec les attentes. Ces données, qui signalent un allègement de la pression sur les prix, ont rassuré les investisseurs une heure avant la cloche, permettant aux indices d'ouvrir dans le vert. "Je ne vois pas grand-chose qui indique une baisse des taux d'intérêt, mais rien non plus qui indique une hausse des taux, et c'est suffisant pour l'instant", a déclaré Kim Forrest, analyste chez Bokeh Capital Partners. Aux valeurs, les actions des grands groupes chinois cotées aux États-Unis reculent sur des prises de bénéfice après trois sessions successives de gains. Alibaba, JD.com et Pinduoduo cèdent entre 0,7% et 1,2%. Western Digital cède 3,1% après avoir affiché jeudi une perte trimestrielle ajustée plus importante que prévu, en raison de l'impact des restructurations mises en œuvre par la société dans ses activités flash et HDD. Visa recule de 1,2% après la publication de ses résultats jeudi et en dépit d'une hausse de 8% de son bénéfice au premier trimestre. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)