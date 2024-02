Wall Street ouvre en baisse, les investisseurs prudents

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en baisse mercredi à Wall Street, suspendues à la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et des résultats trimestriels de Nvidia. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 78,08 points, soit 0,20% à 38.485,72 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,26% à 4.962,50 points. Le Nasdaq Composite cède 0,61% soit 95,70 points, à 15.535,082. Alors qu'une succession d'indicateurs ont montré que l'économie américaine - et l'inflation - demeuraient résistants aux hausses de taux, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed pourrait donner davantage d'indications sur les prochaines décisions de la banque centrale. Mais les marchés seront surtout attentifs aux résultats de Nvidia, attendus après la clôture. Le groupe devrait afficher une multiplication par trois de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la demande pour ses puces dédiées aux applications d'IA restant forte, mais les attentes sont élevées et la valorisation du titre est onéreuse. A lire aussi... Une mauvaise surprise ou une déception pourraient suffire à faire pression sur les marchés actions, qui ont touché en février des plus hauts. Aux valeurs, Amazon (+1%) va intégrer dès le 26 février l'indice Dow Jones Industrial Average, en remplacement de Walgreens Boots Alliance (-3,7%). Chesapeake Energy prend 3,7% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)