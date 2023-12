Wall Street ouvre en baisse, les investisseurs attentistes

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, consolidant après le rallye déclenché par la Réserve fédérale et avant de nouvelles publications de données. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 82,02 points, soit 0,22% à 37.475,90 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,24% à 4.756,92 points. Le Nasdaq Composite cède 0,20% soit 29,86 points, à 14.973,362. Les marchés américains consolident après le rallye déclenché par la dernière décision de la Réserve fédérale, les investisseurs étant désormais persuadés qu'une baisse des taux est imminente. Les responsables de politique monétaire américain ont prévenu néanmoins que les taux pourraient demeurer élevés plus longtemps que ce que n'anticipent les marchés. Plusieurs indicateurs sont attendus cette semaine, qui aideront à clarifier la trajectoire de l'économie américaine en 2024, et qui limitent l'appétit pour le risque. Mercredi, la confiance des consommateurs sera publiée à 15h00 GMT, avant le PIB final pour le troisième trimestre, l'indice d'activité Philly Fed et les inscriptions au chômage jeudi. Surtout, l'inflation PCE, l'indicateur de la dynamique des prix favorisé par la Fed, sera publié vendredi: une surprise, à la hausse comme à la baisse, pourrait faire réagir des marchés qui intègrent déjà 150 points de base d'assouplissement pour 2024. Les biens durables et l'indice de sentiment de l'Université du Michigan seront également publiés vendredi. Aux valeurs, Fedex perd 10,5% après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mardi. UPS recule de 2,9%, dans le sillage de Fedex. Aon a déclaré mercredi qu'il achèterait le courtier en assurance dommages NFP dans le cadre d'une transaction de 13,4 milliards de dollars, et perd 5,9%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)