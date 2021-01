Wall Street ouvre en baisse, les banques pèsent

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule en début de séance vendredi après la présentation du projet de relance de Joe Biden et le coup d'envoi des résultats d'entreprises du quatrième trimestre par de grandes banques américaines.

Après quelques minutes d'échanges, le Dow Jones perd 122,98 points, soit 0,4%, à 30.868,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,25% à 3.785,92 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,1% à 13.099,45 points à l'ouverture.

J.P. Morgan, Citigroup et Wells Fargo perdent de 0,71% à 5,82% malgré la publication de bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre.

"Les actions des banques ont été en hausse depuis quelques semaines maintenant donc beaucoup de bonnes nouvelles ont déjà été intégrées", a déclaré Dennis Dick, trader chez Bright Trading.

Joe Biden a dévoilé jeudi soir un projet de plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.562 milliards d'euros) incluant notamment une aide de 1.400 dollars aux Américains et l'augmentation et le prolongement de l'allocation chômage pour compenser les dégâts économiques de la crise sanitaire.

Mais certains investisseurs craignent que la future administration ne doive financer ces nouvelles dépenses par des hausses d'impôts.

Autres facteurs de repli, les ventes au détail ont à nouveau baissé en décembre, de 0,7% alors que le consensus Reuters les donnait inchangées, et l'activité manufacturière dans la région de New York a chuté en janvier pour atteindre son plus bas niveau depuis juin.

A noter également, le recul d'Exxon Mobil (-3,63%) après une information du Wall Street Journal selon laquelle la SEC, l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis, a ouvert une enquête à la suite d'une plainte d'un salarié dénonçant la surévaluation faite par la compagnie pétrolière de l'un de ses plus importants actifs pétroliers et gaziers.

