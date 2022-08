Wall Street ouvre en baisse, le secteur de la distribution pèse

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, affectée notamment par les résultats du secteur de la distribution qui ravivent les craintes sur l'inflation et l'évolution du comportement des consommateurs alors que la remontée des rendements obligataires, dans l'attente de la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, pèse sur les valeurs de croissance.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 191,87 points, soit 0,56%, à 33.960,14 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,75% à 4.272,71 points.

Le Nasdaq Composite cède 1%, soit 130,78 points, à 12.971,76.

Le Dow et le S&P-500, qui avaient profité dans les précédentes séances des résultats encourageants de Walmart et de Home Depot, sont plombés par Target, dont l'action chute de 4,3% et l'indice sectoriel de 1,1%. Le groupe américain de supermarchés a publié mercredi un bénéfice trimestriel en baisse de 90% et des ventes à données comparables inférieures aux attentes, conséquence de l'impact de l'inflation sur la consommation non-contrainte en dépit d'importantes promotions.

Lowe's, le numéro deux américain des magasins de bricolage, de son côté, a fait état d'une baisse inattendue de ses ventes à données comparables au deuxième trimestre de son exercice fiscal. Le titre est cependant stable, le groupe ayant déclaré tabler sur un bénéfice par action annuel en haut de la fourchette indiquée auparavant.

"Nous devons assister à une véritable baisse de l'inflation. Le secteur de la distribution depuis la publication des résultats cette semaine ne confirme pas le scénario selon lequel l'inflation a atteint un sommet", commente Brian Overby, analyste chez Ally.

Côté indicateur économique, le département américain du Commerce a annoncé une heure avant l'ouverture de Wall Street que les ventes au détail avaient stagné le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 0,1%.

Les investisseurs attendent désormais à 18h00 GMT les "minutes" de la réunion de juillet de la Fed qui pourraient permettre de mieux évaluer le risque d'une récession et l'ampleur du relèvement attendu des taux de la banque centrale américaine en septembre.

Alors que les traders évaluent à égalité la probabilité d'une hausse des taux de 50 points base et de 75 points de base, les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans progressent respectivement de neuf points à 3,345% et cinq points à 2,880%.

Cela affecte les valeurs de croissance comme Amazon et Tesla, qui cèdent respectivement 1,22% et 1,43%, tandis que l'indice sectoriel des hautes technologies abandonne 0,86%.

