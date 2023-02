Wall Street ouvre en baisse, le Nasdaq plombé par la hausse des rendements

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge vendredi, les valeurs technologiques et de croissance souffrant de la remontée des rendements obligataires. La chute du groupe de services de VTC Lyft, après sa prévision de bénéfice trimestriel inférieure aux attentes, pèse aussi sur le début de séance. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 28,34 points, soit 0,08% à 33.671,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,31% à 4.068,92 points. Le Nasdaq Composite cède 0,64%, soit 74,98 points, à 11.714.60 points. Les principaux indices boursiers de Wall Street se dirigent vers un repli hebdomadaire après une semaine volatile où les investisseurs ont peiné à interpréter les déclarations de plusieurs banquiers centraux, dont le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, et ont dû digérer une salve de publications financières d'entreprises. Dans ce contexte, la publication des prix à la consommation de janvier aux États-Unis, mardi, sera suivie de près. L'adjudication, peu réussie, de bonds du Trésor américain jeudi en début d'après-midi a en outre entraîné une hausse des rendements obligataires, qui a pesé sur le marché actions. Le taux des Treasuries à dix ans gagnait vendredi deux points de base, à 3,701%. "Si vous obtenez 4% en bons du Trésor sans risque, pourquoi risquer de l'argent sur le marché boursier?", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments. "Cela a définitivement un impact sur les actions de type NASDAQ 100 car elles sont très sensibles aux taux d'intérêt", a-t-il dit. Autre valeur en difficulté, Lyft chute de 35,1% après avoir baissé ses prix et prévenu d'un bénéfice pour le trimestre en cours bien inférieur aux attentes, suscitant des inquiétudes quant à son retard sur son grand rival Uber, qui perd dans la foulée 2,3%. Le groupe de réservation de voyages Expedia abandonne pour sa part 6,5% après son bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)