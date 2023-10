Wall Street ouvre en baisse, le 10 ans US au plus haut depuis 2007

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines reculent lundi à l'ouverture sous la pression de rendements au plus haut depuis 2007 pour le 10 ans américain. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 141,60 points, soit 0,43% à 32.985,68 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,38% à 4.208,06 points. Le Nasdaq Composite cède 0,39% soit 50,95 points, à 12.932,855. Les rendements américains ont repris leur progression lundi, après avoir décliné en fin de semaine dernière à l'occasion d'un vaste mouvement d'aversion au risque. La combinaison d'une activité résistante aux hausses de taux, de marchés du travail toujours sous tension et de besoins de financements importants de l'Etat américain ont déclenché des ventes obligataires, alors que les investisseurs se positionnent pour des taux directeurs élevés plus longtemps qu'anticipé. Le rendement des actifs sûrs devient donc plus intéressant et détourne les investisseurs d'actifs aux rendements ajustés du risque moins pertinents, comme les actions. L'incertitude géopolitique ajoute aux préoccupations des marchés. La semaine sera par ailleurs marquée par la publication de l'inflation aux Etats-Unis vendredi, et de résultats de nombreuses entreprises cette semaine, dont Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta Platforms. Aux valeurs, Chevron perd 2,10% après avoir annoncé lundi l'acquisition de Hess (+0,17%) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 53 milliards de dollars. Tesla a déclaré lundi que ses dépenses d'investissement pour 2023 dépasseraient l'objectif de 7 à 9 milliards de dollars fixé plus tôt cette année, le fabricant de véhicules électriques augmentant la production de ses usines, et perd 1,03% à l'ouverture. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)