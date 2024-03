Wall Street ouvre en baisse, la prudence domine

PARIS (Reuters) - Wall Street recule lundi à l'ouverture d'une semaine riche en événements, les investisseurs demeurant prudents avant de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques et deux discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 165,53 points, soit 0,42%, à 38.921,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 6,45 points, soit 0,13%, à 5.130,63 points. Le Nasdaq Composite se replie de 0,11%, soit 18,53 points, à 16.256,41. Une salve d'indicateurs sur le marché du travail sera publiée au cours de la semaine. Mercredi seront publiés les chiffres de l'emploi privé ADP, ainsi que l'enquête JOLT sur les ouvertures de postes. A lire aussi... Vendredi, le département du Travail publiera son rapport mensuel sur l'emploi, un indicateur essentiel pour jauger de la résistance du marché du travail. Jerome Powell s'exprimera mercredi devant la Chambre des représentants et jeudi devant le Sénat. Ces interventions devant le Congrès des Etats-Unis seront suivies de près alors que la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux pourrait inciter la banque centrale à éloigner le début de son assouplissement monétaire. Aux valeurs, Apple perd 1,84% après avoir été condamné lundi par la Commission européenne à une amende de 1,8 milliard d'euros pour infraction à la concurrence. L'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle se poursuit, Nvidia gagnant 2,57%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)