Wall Street ouvre en baisse, la politique monétaire inquiète toujours

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, les investisseurs craignant que la Réserve fédérale (Fed) poursuive plus longtemps que prévu le relèvement de ses taux d'intérêt cette année pour maîtriser l'inflation. La hausse de Microsoft après que le géant de la technologie a dévoilé mardi ses plans relatifs à l'intelligence artificielle (IA) permet toutefois de limiter les pertes. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 48,77 points, soit 0,17%, à 34.097,37 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,45% à 4.145,57 points. Le Nasdaq Composite cède 0,66%, soit 80,3 points, à 12.038,29 points. Selon Jerome Powell, les derniers chiffres de l'emploi américain publiés vendredi démontrent qu'il faudra du temps pour ramener l'inflation à un niveau proche de celui que vise la Réserve fédérale (Fed), même si les prix commencent à baisser. Après une séance en dents de scie la veille dans l'attente des commentaires du président de la Fed, les analystes voient peu probable que la volatilité se dissipe bientôt. "Tant que nous ne verrons pas un ralentissement de l'inflation dans l'ensemble de l'économie et dans le monde entier, il sera difficile de pousser les marchés à la hausse de manière décisive", a déclaré Carol Schleif, responsable des investissements chez BMO Family Office. "Les inquiétudes sous-jacentes concernant le niveau des taux d'intérêt remontent à la surface, après l'exubérance d'hier face aux indications selon lesquelles les forces désinflationnistes s'installaient", souligne Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown. Les investisseurs, a-t-elle ajouté, attendent maintenant que de nouvelles données jettent un nouvel éclairage sur l'orientation de la politique de la Fed. Sur le plan politique, le président américan Joe Biden a prononcé mardi soir devant le Congrès un discours sur l'état de l'Union, où il s'est montré particulièrement critique à l'égard des bénéfices record des compagnies pétrolières, dressant une liste de propositions économiques, notamment un impôt minimum pour les milliardaires et un quadruplement de l'impôt sur les rachats d'actions par les entreprises. Aux valeurs, Microsoft grimpe de 2,5% après que le géant de la technologie a déclaré mardi soir qu'il procédait à une refonte de son moteur de recherche en ligne Bing et de son navigateur internet Edge, pour y inclure l'intelligence artificielle (IA). Activision Blizzard abandonne 3,1% après l'avertissement de l'autorité britannique de la concurrence qui a jugé que le projet de rachat par Microsoft de l'éditeur de jeux vidéos soulevait des problèmes de concurrence. Uber, qui s'est fixé pour objectif de dégager des bénéfices en 2023, grimpe de 6% à l'ouverture. Toujours dans l'actualité des entreprises, le club Manchester United avance pour sa part de 12,2% en réaction aux informations publiées par le Daily Mail selon lesquelles des investisseurs qataris prévoient de faire une offre pour l'acheter. Capri, propriétaire de Michael Kors, a abaissé mercredi ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'un ralentissement de la demande, ce qui fait chuter l'action de 22,9%. Walt Disney et Mattel doivent publier leurs résultats plus tard ce mercredi. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)