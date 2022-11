Wall Street ouvre en baisse, l'optimisme sur les taux s'estompe

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, pénalisée par une remontée des anticipations de hausse des taux d'intérêt après les déclarations d'un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) selon lesquelles l'institution était encore loin du point culminant de son resserrement monétaire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 19,54 points, soit 0,06%, à 33.728,32 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,50% à 3.972,72 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,18%, soit 133,27 points, à 11.190,05.

Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, a déclaré dimanche que la Fed pourrait envisager de ralentir le rythme de la hausse des taux en décembre mais que cela ne devrait pas être considéré un "relâchement" dans son engagement à réduire l'inflation.

Il estime en outre que les marchés devraient désormais se concentrer sur le "pic des taux", même si on en est encore probablement "loin", et non sur le rythme de chaque relèvement, jugeant nécessaires d'autres données que les seuls chiffres de inflation publiés la semaine dernière qui ont montré un ralentissement plus marqué qu'anticipé.

La semaine sera marquée par la publication des ventes au détail en octobre aux Etats-Unis mercredi et des déclarations d'autres responsables de la Fed qui permettront aux investisseurs d'obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux.

Goldman Sachs a dit dimanche anticiper une baisse "significative" de l'inflation aux Etats-Unis l'an prochain avec un indice core PCE à 2,9% contre 5,1% actuellement.

Les marchés tablent actuellement sur un relèvement des taux d'intérêt de 50 points de base en décembre à 4,25%-4,5%, puis deux autres hausses de 25 points, ce qui les ferait culminer dans une fourchette de 4,75%-5,0%, selon le baromètre Fedwatch..

Aux valeurs, Meta Platforms, Apple et Amazon cèdent de 0,64% à 2,84% alors que le rendement des Treasuries à dix ans avance d'environ 3,5 points de base à 3,86% et celui à deux ans de 8,2 points à 4,40%.

Biogen et Eli Lilly prennent respectivement 3,32% et 1,09% après le revers de Roche dans deux essais cliniques sur un candidat-médicament contre Alzheimer.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)