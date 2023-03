Wall Street ouvre en baisse, l'inquiétude sur les banques persiste

Wall Street ouvre en baisse, l'inquiétude sur les banques persiste













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi dans une séance qui devrait être indécise en raison des "quatre sorcières" qui marque l'arrivée à échéance de plusieurs contrats à terme alors que le secteur bancaire reste sous pression malgré l'aide apportée à la banque régionale américaine First Republic Bank. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 187,9 points, soit 0,58%, à 32.058,65 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,21% à 3.951,84 points. Le Nasdaq Composite cède 0,01%, soit 0,63 points, à 11.717,907. L'indice Vix de la volatilité s'affiche à 23,72 points (+3,17%), alors que ce troisième vendredi de mars marque la journée des "quatre sorcières" correspondant à l'expiration de quatre types de produits dérivés et d'importants volumes dans les échanges. Les rendements obligataires des Treasuries à dix ans et deux ans refluent respectivement à un plus bas en séance de 11 points, à 3,469%, et quatre points, à 4,08%. Aux valeurs, First Republic Bank, qui a annoncé une suspension du dividende, chute de 17,01% vendredi après avoir bondi la veille de 10% en séance à la suite de l'annonce d'une aide de 30 milliards de dollars de plusieurs grandes banques américaines qui tentent d'éviter un effet domino après la faillite de plusieurs établissements bancaires la semaine dernière. La banque régionale Pacwest Bancorp plonge de 11,96%, tandis que sa concurrente Western Alliance cède 6,0%. Les grandes banques Jpmorgan Chase, Bank Of America et Wells Fargo fléchissent de 1,96% à 2,78%, tandis que l'indice sectoriel perd 2,51%. SVB Financial Group, la banque à l'origine de la crise dans le secteur, a annoncé vendredi avoir demandé son placement sous la protection de la loi sur les faillites afin de se réorganiser. "Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. La rallye observé sur les actions hier était davantage un soulagement qu'un indicateur que nous avons franchi véritablement un cap", note Stuart Cole, directeur macroéconomiste chez Equiti Capital. Côté politique monétaire, après le relèvement jeudi de 50 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) malgré les turbulences sur les marchés, les investisseurs attendent désormais les décisions la semaine prochaine de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les marchés monétaires tablent avec une probabilité de 83% sur une hausse de 25 points de base des taux de la Fed le 22 mars. Dans les résultats d'entreprises, Fedex bondit de 9,25%, le groupe ayant relevé sa prévision de bénéfice annuel, à la faveur d'une réduction de ses coûts. La production industrielle a affiché une croissance nulle en février après une contraction de 0,2% le mois précédent et un consensus de +0,2%. L'indice de confiance de l'Université du Michigan sera publié à 14h00 GMT. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)