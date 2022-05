Wall Street ouvre en baisse, l'inflation US plus élevée que prévu

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi après la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril qui font état d'une inflation supérieure aux attentes malgré un ralentissement en rythme annuel, le premier depuis août dernier.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 39,89 points, soit 0,12%, à 32.120,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,47% à 3.982,17 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,3%, soit 152,68 points, à 11.584,98.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis avait nettement ralenti en avril sous l'effet du recul des prix de l'essence, mais hors énergie et produits alimentaires, l'inflation a continué d'accélérer, au-dessus des attentes des économistes, ce qui donne à penser que ce ralentissement est temporaire.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a décéléré à 0,3% le mois dernier et à 8,3% en rythme annuel, tandis que l'inflation dite de base ("core CPI"), a augmenté de 0,6% sur un mois et de 6,2% sur un an.

"C'est un peu une surprise à la hausse quel que soit le point de vue, donc le scénario d'une inflation ayant atteint son pic devra certainement être revu à la lumière de ces données", commente Ross Mayfield, stratège investissements chez Baird Private Wealth Management.

Face à une inflation galopante, les marchés monétaires tablent à 81% sur une hausse de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de juin après un relèvement d'un demi-point du coût du crédit la semaine dernière.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui était en baisse avant la publication des prix à la consommation, est reparti à la hausse, gagnant 3,3 points de base à 3,026%.

Aux valeurs, les géants des nouvelles technologies, sensibles à l'évolution des taux, fléchissent. Tesla, Amazon, Microsoft, Apple et perdent de 0,4% à 1%.

Côté hausse, les groupes pétroliers progressent dans le sillage de la hausse des cours du brut, consécutive à des inquiétudes sur l'offre alors que l'Union européenne s'efforce de parvenir à un consensus sur de nouvelles sanctions contre la Russie dont un embargo sur le pétrole. Chevron, Exxon Mobil, Devon Energy, Marathon Oil, et Schlumberger prennent de 1,9% à 3%.

Dans les publications de résultats, Coinbase Global plonge de 23% après avoir accusé une perte nette au titre du premier trimestre sur fond de déroute des marchés boursiers.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)