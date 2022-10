Wall Street ouvre en baisse, l'inflation américaine plus forte que prévu

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette baisse jeudi en réaction à la publication des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis, qui montrent une accélération de l'inflation supérieure aux attentes, ce qui fait craindre une nouvelle forte hausse des taux d'intérêt.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 483,78 points, soit 1,66%, à 28.727,07 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 2,18% à 3.499,04 points.

Le Nasdaq Composite cède 3,02%, soit 314,54 points, à 10.102,55.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, dont les contrats à terme suggéraient dans la matinée un rebond, le département américain du Travail a indiqué que l'indice CPI des prix à la consommation avait accéléré à 0,4% en septembre et à 8,2% sur un an, tandis que le "core CPI", qui mesure l'inflation de base, est ressorti avec un gain mensuel de 0,6% et 6,6% en rythme annuel.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne respectivement une augmentation pour le CPI de 0,2% et 8,1% et pour le core CPI de 0,5% et 6,5%.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prenait 16 points à 4,06%, à un nouveau plus haut depuis 2008, et celui à deux ans s'octroyait 22,5 points à 4,50%, les traders tablant dans leur grande majorité sur une quatrième hausse d'affilée de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) le 2 novembre. Une petite minorité (10%) anticipe même un relèvement de 100 points de base..

Depuis mars l'objectif de taux des "fed funds" est passé d'environ zéro pour cent à 3,00%-3,25%.

Les groupes technologiques, sensibles à l'évolution du coût du crédit, sont délaissés: Meta Platforms, Alphabet, Nvidia et Tesla cèdent de 2,65% à 5,55%.

Dans les résultats d'entreprises, Applied Materials chute de 5,82% après un avertissement sur l'impact des nouvelles mesures de restriction américaines à l'exportation vers la Chine.

Le numéro un mondial de la gestion d'actifs Blackrock, recule de 4,27%, pénalisé par la baisse de son bénéfice au troisième trimestre.

Delta Air Lines abandonne 1,71%, le bébéfice trimestriel de la compagnie aérienne étant inférieur aux attentes. Walgreens Boots Alliance, en progression de 4,91%, est au contraire tiré par ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)