Wall Street ouvre en baisse, l'inflation accélère aux USA

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, rattrapée par les craintes inflationnistes, après la publication des derniers chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis qui montrent une accélération inédite en rythme annuel depuis 1990.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 38,41 points, soit 0,11%, à 36.281,57 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,34% à 4.669,35 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,78%, soit 123,58 points, à 15.762,957.

Les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en octobre aux Etats-Unis, un nouveau signe que l'inflation pourrait s'installer durablement sur fond de tensions dans les chaînes d'approvisionnement.

Son indice CPI a avancé de 0,9% le mois dernier, affichant une accélération de 6,2% sur un an, la plus forte depuis novembre 1990, tandis que l'indice "core CPI", c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires, a augmenté de 0,6% en un mois et de 4,6% sur un an, le rythme le plus élevé depuis août 1991.

Cette statistique, ajoutée à celle publiée la veille, qui montre également une hausse des prix à la production en octobre aux Etats-Unis, est de nature à remettre en cause le caractère "transitoire" de l'inflation évoquée jusqu'ici par banque centrale américaine pour justifier de la poursuite d'une politique accommodante.

"Même si la Réserve fédérale pense que l'inflation est transitoire, les preuves commencent à s'accumuler pour montrer que ce n'est pas vrai", commente Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments.

Les investisseurs se montrent par conséquent prudents sur les marchés d'actions où les contrats à terme ont d'ailleurs reflué après la publication des chiffres de l'inflation.

Aux valeurs, les géants des technologies comme Apple (-1,68%), Microsoft (-1,02%), Amazon (-0,82%), Meta Platforms (-1,82%), la maison mère de Facebook, généralement sensibles à une hausse des taux, sont délaissés.

Tesla recule encore, de près de 1%, après avoir déjà effacé en deux séances 200 milliards de dollars (172,9 milliards d'euros) de capitalisation boursière à la suite d'une consultation sur Twitter lancée par Elon Musk, le patron du groupe, sur une vente d'une partie de ses actions.

Alphabet, la maison mère de Google, abandonne 1,12%, après le rejet de son recours par le Tribunal de l'Union européenne sur une amende de 2,42 milliards d'euros que lui a infligée la Commission européenne en 2017.

Aux changes, l'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de référence a accru ses gains accentue ses gains (+0,29%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans remonte à 1,4762% après avoir reculé la veille au plus bas depuis le 24 septembre à 1,415% sur des réajustements de positions.

Les cours du pétrole sont stables après avoir nettement profité la veille du repli inattendu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent se traite à 84,87 dollars et le brut léger américain à 84,11 dollars.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)