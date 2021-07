Wall Street ouvre en baisse, l'inflation accélère aux USA

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi après la publication de nouveaux chiffres sur la consommation et les prix aux Etats-Unis qui montrent une accélération au mois de juin.

L'indice Dow Jones perd 2,71 points, soit 0,01%, à 35.081,82 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,4% à 4.401,26 points.

Le Nasdaq Composite cédait 1,04% (154,03 points) à 14.624,23 points à l'ouverture.

Les indices sont affectés par la hausse des prix à la consommation qui s'est accélérée en juin aux Etats-Unis, l'inflation sous-jacente s'éloignant encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, montrent les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce.

Les dépenses et les revenus des ménages aux Etats-Unis ont en outre progressé plus vite que prévu le mois dernier à respectivement +1,0% (contre un consensus de 0,7%) et +0,1% (contre un consensus de -0,3%). L'indice d'inflation "core PCE", le plus surveillé par la Fed, est toutefois ressorti le mois dernier en dessous du consensus (+0,4% contre +0,6% prévu).

Le thème de l'inflation reste très important malgré le message rassurant de la Fed à son sujet, car le marché cherche à déterminer le moment d'un éventuel resserrement de la politique monétaire de la banque centrale.

Sur les marchés actions, le Nasdaq est pénalisé par Amazon qui chute de 7,8%, le géant du commerce en ligne prévoyant un ralentissement de la croissance de ses ventes au cours des prochains trimestres.

Caterpillar, considéré comme un baromètre de l'économie, recue de près de 3%, le fabricant d'engins de chantier ayant annoncé anticiper une croissance modérée de sa marge d'un trimestre à l'autre.

Chevron gagne en revanche 0,5% après avoir publié son bénéfice trimestriel le plus élevé en six trimestres.

Sur le plan sectoriel, la plupart des indices du S&P-500 sont dans le rouge.

Aux changes, l'indice dollar avance de 0,11% après avoir touché plus tôt un creux d'un mois, tandis que l'euro est plutôt stable, proche d'un 1,19 dollar.

Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans cède plus de deux points de base, à 1,2423%.

Le baril de Brent prend 0,33% à 76,30 dollars et le brut léger américain grappille 0,18% à 73,77 dollars, alors que les cours du pétrole sont en passe d'afficher des gains sur l'ensemble de la semaine.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)