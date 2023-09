Wall Street ouvre en baisse, inquiète du biais restrictif de la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule jeudi au lendemain des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale, dont le biais restrictif inquiète les investisseurs. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 110,98 points, soit 0,32% à 34.329,90 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,65% à 4.373,48 points. Le Nasdaq Composite cède 1,05% soit 141,07 points, à 13.328,057 points. La Fed a décidé mercredi de maintenir l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50%, tout en prévenant qu'elle pourrait le relever de nouveau si l'inflation se révélait plus persistante que prévu. Par ailleurs, les projections économiques qui ont accompagné la décision sur les taux ont montré que la banque centrale s'attendait à ce que l'inflation demeure supérieure à sa cible plus longtemps que prévu dans ses prévisions précédentes, en juin. L'inflation ne reviendrait à 2% qu'en 2026, ce qui pourrait pousser la Fed à maintenir ses taux élevés plus longtemps: la banque centrale estime que les taux ne baisseront que de 50 points de base en 2024, contre 100 pb prévus précédemment. "Dans ses nouvelles projections, le FOMC témoigne d’une plus grande confiance dans le scénario de 'soft landing', ce qui réduit l’ampleur des baisses de taux envisagées en 2024 et 2025", résume Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF. Côté valeurs, FEDEX grimpe de 4,77% après avoir fait état d'un bond de 32% de son bénéfice ajusté pour son premier trimestre fiscal. Alphabet envisage de cesser de se fournir en puces destinées à l'intelligence artificielle auprès de Broadcom dès 2027, ce qui fait perdre 2,4% au groupe, et pourrait se tourner vers Marvell Technology qui gagne 1,25%, rapporte The Information jeudi. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)