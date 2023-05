Wall Street ouvre en baisse, impasse sur le plafond de la dette américaine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, s'orientant vers une deuxième séance consécutive dans le rouge, dans un contexte de prudence liée à l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette américaine alors que les investisseurs attendent par ailleurs le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 102,26 points, soit 0,31%, à 32.953,25 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,44% à 4.127,19 points. Le Nasdaq Composite cède 0,45%, soit 57,08 points, à 12 503,15. L'absence d'avancées majeures sur le relèvement du plafond de la dette américaine avant le 1er juin, malgré la multiplication des réunions entre démocrates et républicains, suscite de plus en plus de craintes quant à un défaut de paiement des Etats-Unis. "L'optimisme concernant un accord sur le plafond de la dette s'épuise car les deux parties sont 'proches sur un certain nombre de questions' mais nous n'avons toujours pas d'accord", commente dans une note Mohit Kumar, chef économiste chez Jefferies. Le marché attend par ailleurs la publication à 18H00 GMT des "minutes" de la réunion des 2 et 3 mai de la Fed, qui pourrait donner des indications sur l'évolution des taux d'intérêt. Signe de la nervosité, l'indice CBOE mesurant la volatilité progresse de 6,09%, à 19,66 points. Aux valeurs, les publications dans le secteur de la mode animent les échanges, à commencer par la chaîne de grands magasins Kohl's qui grimpe de 16,73% après un bénéfice surprise au premier trimestre porté par une gestion plus rigoureuse des stocks et des coûts. Urban Outfitters bondit de 17,36% à la faveur de la publication d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels en hausse, tirés par un forte demande de ses vêtements et une baisse des stocks. Abercrombie & Fitch, lui, s'envole de 22,33% après le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, le groupe pariant sur une demande constante pour ses vêtements et accessoires en dépit de l'impact de l'inflation. VF Corp, le propriétaire de la marque The North Face, est également dans le vert après ses résultats trimestriels. Dans les autres compartiments, PacWest Bancorp prend 2,64%, la banque régionale ayant cédé sa division de prêts immobiliers à Roc360, afin de restaurer la confiance des investisseurs face aux craintes sur ses liquidités. Côté baisse, Nvidia abandonne 1,61% avant la publication de ses résultats prévus après la clôture de Wall Street, tandis qu'Agilent Technologies plonge de 9,26% après l'abaissement de ses prévisions annuelles. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)