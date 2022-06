Wall Street ouvre en baisse et creuse ses lourdes pertes du deuxième trimestre

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi pour la dernière séance de son pire trimestre depuis plus de deux ans, le sentiment de marché restant plombé par les craintes de voir le resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) entraver la croissance économique.

Une dizaine de minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 533,48 points, soit 1,72%, à 30.495,83, le Standard & Poor's 500 recule de 1,72% à 3.753,2 et le Nasdaq Composite cède 2,02% à 10.952,63.

Les propos tenus mercredi par le président de la Fed, Jerome Powell, sur le risque de voir la remontée des taux de ralentir la croissance même si le plus grand danger restait celui d'dans une inflation durable continuent de peser sur le moral des investisseurs.

"Le président de la Fed, (Jerome) Powell, et le FOMC (Federal Open Market Committee) ne veulent pas se tromper là-dessus", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 chez Standard Chartered.

"Les signaux qu'ils envoient deviennent de plus en plus bellicistes lorsqu'ils s'aperçoivent que le marché prend peut-être prématurément en compte la victoire sur l'inflation."

Les indicateurs économiques américains du jour n'ont pas eu d'effet notable sur la tendance boursière.

Les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,2% seulement en mai, soit deux fois moins qu'attendu, et les inscriptions au chômage ont certes diminué à 231.000 mais sont supérieures au consensus.

Le S&P 500 affiche pour l'instant une baisse de 17% sur la période avril-juin, soit sa pire performance trimestrielle depuis les trois premiers mois de 2020, marqués par l'éclatement de la crise du coronavirus.

Toutes les valeurs du Dow Jones évoluent en territoire négatif et la plus forte baisse est pour Walgreens Boots Alliance, qui chute de 5,53% après l'annonce d'une baisse de 76% de son bénéfice trimestriel, plombé par une moindre demande pour les vaccins anti-COVID-19 et par un accord à l'amiable avec la Floride pour solder les litiges sur les opioïdes.

Parmi les grandes valeurs de croissance, Microsoft, Apple, Amazon et Tesla perdent entre 1,4% et 3%.

En hausse, Pfizer et BioNTech s'adjugent respectivement 0,94 et 1,94% après la signature d'un accord pour la livraison de 105 millions de doses de leur vaccin contre le COVID-19 aux autorités sanitaires américaines à l'automne.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Juliette Portala, édité par Marc Angrand)