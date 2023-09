Wall Street ouvre en baisse en attendant l'inflation

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, dans un contexte de prudence avant la publication mercredi des chiffres de l'inflation, qui devraient fournir des indices supplémentaires sur les plans de la Réserve fédérale (Fed) concernant les taux d'intérêt. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 81,12 points, soit 0,23%, à 34.582,60 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,35% à 4.471,86 points. Le Nasdaq Composite cède 0,44%, soit 61,05 points, à 13.856,84. L'envol de Tesla lundi à la suite des commentaires optimistes de Morgan Stanley sur son superordinateur Dojo a fait place à une session plus prudente mardi, les valeurs technologiques souffrant des perspectives décevantes d'Oracle et les investisseurs restant focalisés sur les chiffres de l'inflation américaine attendus mercredi. Ces données devraient fournir davantage d'informations sur la trajectoire future de la politique monétaire de la Fed, les marchés pariant sur une pause lors de la prochaine réunion du 20 septembre. Toutefois, la récente hausse des prix du pétrole en raison des réductions d'offre des pays producteurs et la vigueur des données économiques ont ravivé les inquiétudes quant à la persistance de l'inflation, renforçant les doutes quant à la fin des hausses de taux aux États-Unis. Thomas Hayes, de Great Hill Capital LLC, estime que, dans ce contexte, les données sur l'inflation publiées d'ici novembre seront "cruciales". Aux valeurs, le fournisseur de services informatiques dématérialisés Oracle, qui a annoncé lundi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes des analystes, perd 10,9%. Acelyrin perd pour sa part 60,8% alors que son principal médicament expérimental izokibep n'a pas démontré son efficacité dans la réduction des symptômes d'une maladie inflammatoire chronique de la peau. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)