Wall Street ouvre en baisse dans un climat prudent

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule mardi à l'ouverture dans un contexte de prudence avant la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, et avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 55,72 points, soit 0,16% à 35.095,32 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,24% à 4.536,48 points. Le Nasdaq Composite cède 0,51% soit 72,28 points, à 14.212,252. La prudence gagne les investisseurs, après une semaine riche en indicateurs. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui sera publié à 19h00 GMT, pourrait donner des indications sur les débats qui animent la banque centrale alors que l'inflation américaine est en ralentissement et que l'économie montre des signes d'essoufflement. La publication des résultats trimestriels de Nvidia après la clôture ajoute à la circonspection: le groupe est l'un des "sept magnifiques", les sept entreprises technologiques dont la performance a soutenu les actifs risqués américains en 2023. Une déception sur les résultats ou les perspectives du groupe pourrait faire pression sur les actions. Aux valeurs, Zoom Video Communications gagne 4,98% après avoir relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices lundi. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)