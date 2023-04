Wall Street ouvre en baisse, craintes sur les banques et résultats mitigés

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, affectée notamment par le repli du compartiment bancaire à la suite du plongeon de la banque régionale First Republic Bank. Les investisseurs digèrent en outre une nouvelle salve de résultats mitigés d'entreprises avant la publication en fin de semaine d'indicateurs d'inflation et de conjoncture aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 30,28 points, soit 0,09%, à 33.845,12 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,42% à 4.119,6 points. Le Nasdaq Composite cède 0,56%, soit 67,90 points, à 11 969,29. First Republic Bank chute de 27,32% en réaction à l'annonce d'une baisse des dépôts de ses clients de plus de 100 milliards de dollars au premier trimestre à la suite de la crise bancaire de mars. La banque régionale a ajouté étudier ses options, notamment une restructuration de son bilan. Ses concurrentes Huntington Bancshares, Truist Financial, Pacwest Bancorp et Western Alliance Bancorp cèdent de 1,29% à 5,38%. L'indice du secteur bancaire fléchit de 1,15%. "Le problème pour First Republic et le secteur bancaire dans son ensemble se situe au niveau des faibles progrès réalisés par l'établissement (depuis cette crise)", explique dans une note Mike O'Rourke, stratège marchés chez JonesTrading. "Les banques régionales ont réalisé une mauvaise performance la semaine dernière, et cela ne fait que rappeler aux investisseurs qu'il existe encore des risques importants", a-t-il ajouté. Dans les autres publications financières, PepsiCo avance de 1,76% et Centene de 4,07% avec le relèvement de leurs prévisions annuelles, tandis que 3M (+1,49%) et Spotify Technology (+7,63%) profitent de leurs solides résultats trimestriels. Côté résultats jugés décevants, on note United Parcel Service (UPS) (-8,31%), Verizon (-0,45%), General Motors (-1,77%), General Electric (-0,02%), Mcdonald's (-0,69%), Biogen (-1,81%) ou encore, Halliburton (-0,75%). Sur le plan macroéoconomique, les investisseurs sont préoccupés par l'impact de l'inflation et la hausse accélérée des taux de la Réserve fédérale américaine alors qu'une nouvelle augmentation du coût du crédit de 25 points de base est attendue à l'issue de la prochaine réunion des 2 et 3 mai. Avant cela, les données aux Etats-Unis sur la première estimation du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, les revenus et dépenses des ménages pour le mois de mars, ainsi que l'indice des prix PCE auront été publiés. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)