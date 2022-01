Wall Street ouvre en baisse, craintes d'une hausse des taux

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, prolongeant ses pertes de vendredi, consécutives à la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui a ravivé les craintes d'un resserrement accéléré de la politique monétaire américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 215,39 points, soit 0,59%, à 36.016,27 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,09% à 4.625,72 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,84%, soit 274,46 points, à 14.661,44.

La publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain a montré que les créations de postes étaient ressorties en décembre en dessous des attentes alors que parallèlement la hausse du salaire moyen a dépassé le consensus.

Ces données alimentent les anticipations d'un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dès le mois de mars, la probabilité étant de plus de 70% sur les marchés. Goldman Sachs table pour sa part désormais sur quatre hausses des taux américains cette année, soit une de plus qu'auparavant.

"Les craintes concernant la Fed sont l'élément principal de la séance comme c'était le cas la semaine dernière", commente Thomas Hayes de Great Hill Capital.

Les investisseurs font également preuve de prudence avant la publication mercredi des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis et le début ce lundi du sommet entre les Etats-Unis et la Russie à Genève sur fond de tensions géopolitiques.

Aux valeurs, les technologiques (-1,35%) sont une nouvelle fois pénalisées par la perspective d'une hausse du coût du crédit tandis que les financières (+0,63%) et les bancaires (+1,09%) profitent de la hausse anticipée des taux, qui devrait doper les marges du secteur.

JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Bank of America Corp, et Citigroup avancent de 1% à 1,5%.

Les poids lourds du numérique comme Apple, Amazon, Microsoft et Meta Platforms refluent de 1,2% à 3%.

Tesla perd 3,6%, après l'annonce par le constructeur automobile d'une hausse de ses tarifs pour l'option d'assistance à la conduite autonome.

Au chapitre fusions-acquisitions, Take-Two Interactive plonge de 10,8% après l'annonce du rachat de Zynga (+46,1%) sur la base d'une valorisation globale de près de 12,7 milliards de dollars (11,2 milliards d'euros).

Dans la santé, Reviva Pharma bondit de 13,4% après le feu vert de la Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, pour la poursuite d'essais cliniques de son traitement expérimental contre la schizophrénie.

Nike chute de près de 4%, pénalisé par l'abaissement de recommandation de HSBC, qui note des problèmes persistants sur les chaînes d'approvisionnement.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)