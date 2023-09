Wall Street ouvre en baisse avec les puces

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en petite baisse vendredi, le recul des fabricants de puces pesant sur les indices en dépit des espoirs sur une pause dans les hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 52,65 points, soit 0,15%, à 34.854,46 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,35% à 4,489.24 points. Le Nasdaq Composite cède 0,32%, soit 44,87 points, à 13.881,19 points. Wall Street, qui a progressé jeudi sur des espoirs d'une pause dans la hausse des taux d'intérêt de la Fed la semaine prochaine, souffre de la baisse des semiconducteurs, qui reculent après que Reuters a rapporté que le groupe taïwanais TSMC avait demandé à ses principaux fournisseurs de retarder la livraison d'équipements de fabrication de puces haut de gamme. Le premier fabricant mondial de puces devient de plus en plus nerveux au sujet de la demande des clients, ont déclaré deux sources au fait de la question. Applied Materials, Lam Research et KLA CORP abandonnent plus de 2%. Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance avant l'ouverture des indicateurs sur l'activité manufacturière dans la région de New York et la production industrielle, tous deux ressortis au-delà des attentes. Ils attendent encore l'indice de confiance du Michigan à 14h00 GMT. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)