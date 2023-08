Wall Street ouvre en baisse avec les inquiétudes sur les taux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge vendredi, tirée à la baisse par les grandes valeurs de croissance, alors que les signes de résistance de l'économie alimentent les anticipations de taux élevés pendant plus longtemps que prévu. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,37% à 34.346,96 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,5% à 4.348,10 points. Le Nasdaq Composite cède 0,85%, à 13.207,75 points. "Les investisseurs regardent (les données économiques meilleures que prévu) et se disent que la Fed n'est probablement pas assez restrictive", observe Art Hogan, stratège sur les marchés pour B Riley Wealth. Le rendement des Treasuries à dix ans a touché jeudi un plus haut de huit mois, se rapprochant du pic de 4,338%, qui, s'il devait être dépassé, le ramènerait à ses niveaux de 2007. En dépit du repli des rendements obligataires ce vendredi, les grandes valeurs dites de croissance ou de la technologie sont sous pression, à l'instar d'Apple (-0,6%), d'Amazon.com (-1,5%) et de Tesla (-1,6%). (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution d'Amruta Khandekar à Bangalore, édité par Kate Entringer)