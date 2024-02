Wall Street ouvre en baisse avec la remontée des rendements obligataires

Wall Street ouvre en baisse avec la remontée des rendements obligataires













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi avec la remontée des rendements obligataires après une déclaration du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) appelant à la prudence sur la baisse attendue des taux directeurs. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 143,77 points, soit 0,37%, à 38.510,65 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,19% à 4.948,81 points. Le Nasdaq Composite cède 0,06%, soit 9,03 points, à 15.619,91. Dans un entretien diffusé dimanche soir par CBS, Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré que la banque centrale peut se montrer "prudente" en décidant du moment où elle baissera ses taux d'intérêt dans un contexte de solidité de l'économie. Le marché du travail aux Etats-Unis continue d'afficher une insolente vigueur comme en témoigne les chiffres publiés vendredi alors que les investisseurs prendront connaissance à 15h00 GMT de l'indice ISM de l'activité dans les services pour le mois de janvier. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans bondit de près de dix points de base, à 4,1232%. Aux valeurs, Caterpillar, considéré comme un bon baromètre de l'économie américaine, a annoncé lundi un bénéfice trimestriel en hausse, soutenu par une forte demande pour ses équipements de construction dans un contexte d'augmentation des dépenses d'infrastructure et d'un rebond du marché de l'immobilier résidentiel aux Etats-Unis. L'action prend 4,83%. D'autres publications trimestrielles animent les échanges comme celle d'Estée Lauder (+16,36%), qui a annoncé des suppressions d'emplois après un abaissement de sa prévision de bénéfice annuel, ou encore celle de McDonald's (-2,21%), qui a publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes pour la première fois depuis près de quatre ans. BOEING recule de 2,65% après de nouveaux problèmes de qualité sur ses 737 MAX. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)