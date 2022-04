Wall Street ouvre en baisse avec la progression des rendements

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue dans le rouge peu après l'ouverture vendredi tandis que les rendements obligataires continuent de grimper au terme d'une semaine volatile marquée par les inquiétudes sur un possible durcissement monétaire de la Réserve fédérale pour juguler l'inflation et par le conflit en Ukraine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 58,99 points, soit 0,17%, à 34.524,58 points et le Standard & Poor's 500 recule de 0,37% à 4.483,38 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,93%, soit 128,817 points, à 13.768,483.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor à dix ans prend plus de cinq points de base à 2,7076%, au plus haut depuis mars 2019.

Dans leur note hebdomadaire, les stratèges de Bank of America ont prévenu que la situation macroéconomique se détériorait rapidement et pourrait faire basculer l'économie américaine en récession sur fond de resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Le compte rendu de la réunion de mars de l'institution, publié mercredi, montre que la banque centrale pourrait commencer dès le mois prochain à réduire son bilan et qu'elle envisage de le faire à un rythme deux fois plus rapide que lors de la précédente phase de "resserrement quantitatif".

La remontée continue des rendements obligataires impacte le secteur de la technologique (-1,22%), particulièrement sensibles à l'évolution des taux.

Microsoft, Tesla et Nvidia cèdent de 1,19% à 2,81%.

Les grandes banques telles JPMorgan Chase & Co (+0,83%), Wells Fargo (+1,55%) ou Citi (+0,72%), qui publieront leurs résultats du premier trimestre la semaine, sont favorisées par la hausse des rendements.

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)