Wall Street ouvre en baisse avec la hausse des rendements et les craintes sur la Chine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, la hausse des rendements du Trésor pesant sur les valeurs de croissance, tandis que les données sur l'activité des services en Chine ont ravivé les inquiétudes quant à la demande dans la deuxième économie mondiale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 12,72 points, soit 0,04%, à 34.824,99 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,11% à 4.510,88 points. Le Nasdaq Composite cède 0,24%, soit 34,06 points, à 13.997,76 points. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse de plus de 6 points de base à 4,234% tandis que celui à deux ans avance de plus de 4 points de base à 4,9137%. Les marchés attendent notamment l'indice des prix à la consommation la semaine prochaine, ainsi que la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux le 20 septembre, alors que les données économiques publiées depuis la réunion de juillet ont renforcé l'impression que l'économie américaine se refroidit sans craquer, ce qui conforte les arguments contre un nouveau resserrement monétaire en septembre. Goldman Sachs a par ailleurs réduit de 20% à 15% la probabilité d'une récession de l'économie américaine au cours des 12 prochains mois, car l'inflation continue de ralentir et le marché de l'emploi reste solide. Le moral des marchés reste toutefois plombé par les chiffres du secteur des services en Chine, qui a progressé au mois d'août au rythme le plus lent depuis huit mois. Ces données témoignent de la faiblesse de la demande dans la deuxième économie mondiale et de l'incapacité des mesures de relance à stimuler significativement la consommation. Au programme du jour, les investisseurs attendent les données sur les commandes industrielles américaines à 14h00 GMT. Aux valeurs, les titres des principaux groupes technologiques, tels que Apple et Meta perdent autour de 0,6% à l'ouverture, sous la pression des rendements en hausse. Côté gagnants, Oracle s'octroie 0,8%, aidé par le relèvement de recommandation par Barclays, tandis qu'Airbnb et de Blackstone, qui vont faire leur entrée au sein de l'indice S&P-500, progressent respectivement de 7,7% et 3,6%. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)