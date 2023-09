Wall Street ouvre en baisse avant l'inflation et Powell

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par les craintes sur l'évolution des taux d'intérêt en attendant une intervention de Jerome Powell dans la soirée et la publication vendredi d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 19,45 points, soit 0,06%, à 33.530,82 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,04% à 4.272,5 points. Le Nasdaq Composite cède 0,22%, soit 29,18 points, à 13 063,66. L'indice mensuel PCE des prix aux Etats-Unis, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale (Fed) doit être publié vendredi et le consensus Reuters prévoit une accélération à 0,5% en août d'un mois sur l'autre et à 3,5% en rythme annuel. Alors que plusieurs responsables de la Fed continuent d'alerter sur un maintien de taux élevés sur une longue durée, le discours de Jerome Powell, prévu à 20h00 GMT, est particulièrement attendu. La flambée des tarifs de l'énergie alimente aussi la perspective d'une inflation persistante, le Brent étant à un sommet de plus d'un an, proche de 100 dollars le baril. Côté conjoncture, si le PIB américain du deuxième trimestre a été confirmé en hausse de 2,1% en rythme annualisé, le Bureau of Economic Analysis (BEA), l'agence gouvernementale qui élabore le rapport sur le PIB, a révisé les données de tous les premiers trimestres de 2020 à 2022 en raison de révisions à la baisse principalement des dépenses de consommation. Aux valeurs, Apple, Microsoft, Amazon , sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, cèdent de 0,8% à 1,7% alors que le rendement des bons du Trésor américain à dix ans continue de monter, de plus de trois points de base, à 4,6716, à un sommet de 16 ans. Micron Technology chute de 5,24%, le fabricant de semi-conducteurs prévoyant une perte nette plus marquée que prévu au premier trimestre de son exercice fiscal. HP Inc est dans le rouge, Berkshire Hathaway ayant vendu de nouvelles actions du fabricant de PC. Du point de vue sectoriel, les nouvelles technologies (-0,41%) et l'immobilier (-0,41%) sont parmi les plus fortes baisses, alors que l'énergie est en passe d'être le seul indice majeur du S&P-500 à réaliser des gains sur l'ensemble du mois. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)