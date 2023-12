Wall Street ouvre en baisse avant l'indice ISM des services

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi avant la publication de l'indice ISM mensuel de l'activité des services alors que les craintes sur l'évolution de l'économie américaine se sont un peu renforcées dans l'attente du rapport sur l'emploi de vendredi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 139,18 points, soit 0,38%, à 36.065,26 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,31% à 4.555,42 points. Le Nasdaq Composite cède 0,2%, soit 27,77 points, à 14.157,717. Les trois indices avaient déjà terminé dans le rouge la veille sur fond de prudence après la forte embellie du mois de novembre qui a notamment propulsé le S&P 500 à son plus haut niveau de clôture de l'année. La chute des rendements obligataires américains à long terme, notamment le dix ans qui est tombé en séance à un creux depuis le 1er septembre, à 4,197%, témoigne que les investisseurs prennent désormais en compte la possibilité que l'économie s'affaiblisse à un rythme plus rapide que prévu, notent des analystes sur le marché des taux. "Les marchés sont à l'aise avec l'idée que l'économie ralentit et que la consommation fait face à des vents contraires, mais ils ne savent pas dans quelle mesure cela va ralentir", note Ian Lyngen, responsable stratégie taux américains chez BMO Capital Markets. Les inquiétudes du marché pourraient être confortées ou dissipées par la publication à 15h00 GMT de l'indice ISM des services pour le mois de novembre. Le consensus Reuters prévoit une légère remontée à 52,0 après 51,8 en octobre. Mais c'est surtout le rapport officiel sur l'emploi américain et les salaires prévu vendredi qu'attendent les marchés, à moins d'une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Aux valeurs, Take-Two Interactive est dans le rouge après la présentation de la bande-annonce du dernier volet de son jeu vidéo "Grand Theft Auto VI", qui sortira en 2025. Les groupes chinois cotés à Wall Street PDD Holdings, JD.Com et Baidu cèdent de 0,43% à 1,57% en avant-Bourse après l'abaissement par l'agence Moody's de la perspective de la note de la Chine de "stable" à "négative" en raison de l'endettement du pays. CVS Health avance de 3,32% après avoir annoncé anticiper un bénéfice ajusté d'au moins 8,50 dollars par action pour l'an prochain, en ligne avec les attentes de Wall Street. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)