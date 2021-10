Wall Street ouvre en baisse après les résultats d'IBM et Tesla

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi dans un contexte d'aversion au risque après les résultats et les prévisions mitigés de plusieurs entreprises comme Tesla et IBM.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 84,98 points, soit 0,24%, à 35.524,36 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,12% à 4.530,94 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,09%, soit 13,412 points, à 15.108,266.

Le regain d'aversion au risque se nourrit également des inquiétudes quant à l'impact des perturbations dans les chaînes mondiales d'approvisionnement sur les comptes financiers des entreprises.

Les investisseurs surveillent en particulier les prévisions des sociétés, confrontées à une hausse des coûts, à des pénuries de main d'oeuvre et à des difficultés d'approvisionnement.

Les indices Dow Jones et S&P-500 sont en outre proches de leur niveau record, ce qui incite le marché à la prudence.

Au chapitre macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 octobre, à 290.000 contre 296.000 la semaine précédente, soit à un creux depuis mars 2020, début de l'épidémie de COVID-19.

Wall Street a réduit légèrement ses pertes dans les contrats futurs après la publication de cette statistique.

L'indice "Philly Fed" a par ailleurs montré que les conditions d'activité dans la région de Philadelphie s'étaient dégradées en octobre.

Aux valeurs, IBM, en chute de 6,71%, et Tesla, en repli de 0,8%, pèsent sur la tendance. Le géant américain de l'informatique a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché, tandis que le constructeur automobile a prévenu que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pourraient exercer une pression sur ses marges dans les trimestres à venir.

A la hausse, AT&T (+1,1%) et Dow (+0,83%) profitent de résultats meilleurs que prévu.

Sur le plan sectoriel, les technologiques et l'énergie enregistrent les plus fortes baisses du S&P.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans gagne 1,6 point de base à 1,6515% après avoir atteint en séance un pic de cinq mois à 1,674%.

Les cours pétroliers repartent à la baisse après avoir profité la veille du rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), qui montrait une baisse des stocks aux Etats-Unis.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)