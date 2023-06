Wall Street ouvre en baisse après les commentaires de Powell

PARIS (Reuters) - Les premiers échanges mercredi à Wall Street montrent des marchés en repli, les investisseurs s’inquiétant des commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell. L'indice Dow Jones perd 88,42 points, soit 0,26%, à 33.965,45 points, le Standard & Poor's 500 décline de 0,31% à 4.375,04 points et le Nasdaq Composite de 0,37%, soit 50,50 points, à 13.616,79 points. Dans un texte rédigé en vue de son audition devant la commission des Services financiers de la Chambre des représentants, Jerome Powell a indiqué qu’il restait encore un "un long chemin à parcourir" pour ramener l’inflation à la cible, en soulignant que "presque tous" gouverneurs de la banque centrale s'attendaient à de nouvelles hausses de taux d'ici fin 2023. Son audition débutera à 14h00 GMT. Malgré les déclarations du président de la Fed, les anticipations de marché pour le taux terminal n’ont pas réagi, demeurant sous la fourchette de 5,5%-5,75% anticipée par les gouverneurs. "Les auditions de Jay Powell devant le Congrès mercredi et jeudi sont censées être des non-événements puisqu’elles interviennent seulement une semaine après la dernière réunion de la Fed", remarque Xavier Chapard, stratégiste chez LBPAM, dans une note. "Toutefois, elles pourraient avoir une certaine importance car, maintenant que l’inflation et l’économie ont commencé à ralentir lentement, la Fed s’approche du moment où le choix entre l'emploi et l'inflation devient plus difficile", a-t-il ajouté. En Bourse, Fedex baisse de 0,8%, pénalisé par le ralentissement du secteur du transport de marchandises qui met ses marges sous pression. Tesla avance de 0,6%, soutenu par la décision du Texas d’inclure une prise pour les voitures du constructeur dans ses bornes de recharge électrique. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Laetitia Volga)