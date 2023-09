Wall Street ouvre en baisse à la veille des décisions de la Fed

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui pourrait fournir des indications sur l'évolution de la trajectoire des taux d'intérêt et les prévisions de la banque en matière de conjoncture économique. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne/perd 69,92 points, soit 0,2%, à 34.554,38 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,13% à 4.447,38 points. Le Nasdaq Composite cède 0,19%, soit 25,674 points, à 13.684,563. Les investisseurs parient sur le fait que la Fed laissera inchangés mercredi le taux des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 5,25%-5,50%, mais des incertitudes demeurent pour la réunion de novembre et surtout sur le calendrier de la première baisse des taux. Les dernières données ont montré que l'inflation sous-jacente se rapprochait de l'objectif de 2% de la Fed, mais la récente envolée des cours du pétrole, désormais à un sommet d'environ dix mois, alimente les inquiétudes sur un possible retour des pressions inflationnistes. "Le discours du marché est à nouveau passé de l'optimisme quant à la maîtrise de l'inflation à la crainte d'une ré-accélération de l'inflation sous l'effet de données robustes sur la consommation et de la remontée des prix du pétrole", note Matthew Morgan, responsable marchés obligataires chez Jupiter Asset Management. D'autres données ont par ailleurs montré que l'économie américaine faisait preuve de résilience malgré la campagne de resserrement monétaire agressive de la Fed. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime mardi que la solidité inattendue de l'économie américaine devrait soutenir la dynamique de croissance mondiale cette année, ce qui l'amène à relever sa prévision du produit intérieur brut (PIB) mondial pour 2023 à 3%. Aux valeurs, Block recule de 1,80%, en réaction à l'annonce du départ de la directrice générale de sa filiale Square. Intel cède 0,44% en amont de sa conférence de deux jours avec les développeurs. CVS Health (+1,20%) profite d'un relèvement de recommandation d'Evercore Isi, tandis Starbucks (-1,73%) est pénalisé par l'abaissement du conseil de TD Cowen. La plate-forme américaine de livraison de courses Instacart, une société soutenue par le conglomérat japonais Softbank, effectue, elle, ses débuts boursiers à New York au prix indicatif de 30 dollars par action, ce qui la valorise à 9,9 milliards de dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)