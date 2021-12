Wall Street ouvre en baisse à l'entame de la réunion de la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi après la publication des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, qui suggèrent une accélération de l'inflation alors que la réserve fédérale américaine entame une réunion de deux jours qui pourrait déboucher sur un resserrement de sa politique monétaire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 35,32 points, soit 0,1%, à 35.615,63 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,62% à 4.640,23 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,16%, soit 179,41 points, à 15.233,865.

La Réserve fédérale américaine (Fed) doit débattre ce mardi et mercredi d'une accélération de la réduction de ses achats de titres sur les marchés dans un contexte d'inflation élevée, ce qui pourrait se traduire par un premier relèvement de ses taux d'intérêt l'an prochain depuis le début de la crise sanitaire.

Côté indicateur, les prix à la production aux Etats-Unis ont continué d'augmenter en novembre, de 0,8% sur un mois et de 9,6% en rythme annuel, signe d'une inflation élevée qui pourrait se révéler durable dans un contexte de tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

La publication de cette statistique a accentué le repli des contrats à terme sur indices une heure avant le début des échanges à Wall Street.

La tendance baissière est également alimentée par un regain d'inquiétudes sur le variant Omicron du coronavirus, qui pourrait freiner la reprise économique mondiale.

Plusieurs entreprises de la région chinoise du Zhejiang, l'un des principaux pôles industriels du pays, ont interrompu leurs activités à la demande des autorités pour tenter de contrer une résurgence de l'épidémie de COVID-19.

Sur le plan sectoriel, les compartiments du transport aérien (-0,15%) et de l'hôtellerie(-0,6%) sur le S&P-500 continuent de souffrir de la crise sanitaire, tandis que les valeurs technologiques (-1,1%), sont pour leur part affectées par des anticipations de hausse des taux d'intérêt. Meta Platforms, Microsoft, Tesla, Alphabet et Amazon abandonnent entre 0,7% et 2%.

Apple, qui a frôlé lundi la barre symbolique des 3.000 milliards de dollars (2.660 milliards d'euros) de capitalisation boursière, gagne près de 1% à contre-courant de la tendance.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)