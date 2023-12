Wall Street ouvre dispersée, inquiète des implications de l'inflation CPI

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert hésitantes mardi, les investisseurs digérant la publication de l'inflation CPI mardi et se positionnant avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, mercredi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 10,65 points, soit 0,03% à 36.394,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,27% à 4.610,05 points. Le Nasdaq Composite cède 0,16% soit 23,37 points, à 14.409,113. L'inflation CPI publiée mardi a surpris à la hausse, progressant de 0,1% sur un mois en novembre, alors que le consensus tablait sur un indicateur stable par rapport à octobre. La publication de l'inflation suit celle du chômage vendredi, qui a montré que les marchés du travail aux Etats-Unis sont demeurés résistants. Ces deux séries de données compliquent la tâche de la Réserve fédérale, qui doit annoncer mercredi à 19h00 GMT sa prochaine décision sur les taux d'intérêts : la banque centrale devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels, selon les anticipations de marché, mais pourrait insister sur la durée pendant laquelle les taux resteront restrictifs. Aux valeurs, Alphabet recule de 0,57% après avoir perdu un procès contre l'éditeur de jeux vidéos Epic Games, à l'origine de "Fornite", qui l'accusait de monopole illégal avec son magasin d'applications en ligne Google Play. Oracle chute de 11,36%, le groupe ayant publié une prévision de chiffre d'affaires trimestriel en dessous des attentes, en raison d'une économie incertaine et de la concurrence sur le marché de l'informatique dématérialisée ("cloud"). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)