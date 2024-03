Wall Street ouvre dispersée après une salve d'indicateurs

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mitigée vendredi, les investisseurs digérant une salve d'indicateurs publiés cette semaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable à 38.945,82 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,12% à 5.102,43 points. Le Nasdaq Composite prend 0,18% soit 29,68 points, à 16.123,112. Deux indicateurs sont attendus à 15h00 GMT, l'ISM manufacturier et le moral des ménages de l'Université du Michigan pour février, alors que de nombreux indicateurs sont venus confirmer la résistance de l'économie américaine ces dernières semaines. "L'économie américaine ne ralentit tout simplement pas, et le pivot de la Réserve fédérale a fortement stimulé la croissance depuis décembre", constate Torsten Slok, chef économiste d'Apollo, qui estime que la Fed ne baissera pas ses taux en 2024. A lire aussi... "Les conditions financières s'étant considérablement assouplies, il n'est pas surprenant que les chiffres de l'emploi non agricole et de l'inflation aient été élevés en janvier, et nous devrions nous attendre à ce que cette vigueur se poursuive". Dell technologies a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, aidé par le boom de l'intelligence artificielle et la reprise du marché des ordinateurs personnels, et prend 32,7%. New York Community Bancorp a remplacé son PDG, annoncé une perte au quatrième trimestre plus de dix fois supérieure à ce qu'elle avait annoncé précédemment et révélé des failles dans son reporting financier dans des documents déposés jeudi. Le titre perd 27,3%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)