Wall Street ouvre dispersée après les données d'inflation révisées

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert hésitantes vendredi à Wall Street après des chiffres d'inflation CPI révisés en baisse pour décembre, mais le S&P 500 touche un record. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 16,62 points, soit 0,04% à 38.709,71 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,14% à 5.004,62 points. Le Nasdaq Composite prend 0,37% soit 58,25 points, à 15.851,963. Les chiffres d'inflation CPI pour décembre ont été révisés en légère baisse, à 0,2% sur un mois contre 0,3% en lecture préliminaire, une révision beaucoup plus faible que celle de l'année dernière, qui avait déclenché un mouvement d'inquiétude sur les marchés. Les investisseurs gardent néanmoins à l'esprit les derniers commentaires de responsables de politique monétaire, qui ont insisté que la Réserve fédérale ne baisserait pas ses taux avant d'être certaine que l'inflation retourne à la cible. Le S&P 500 poursuit sa hausse après avoir dépassé 5.000 points pour la première fois jeudi, soutenu par plusieurs bons résultats et l'optimisme des marchés autour de l'intelligence artificielle. Aux valeurs, PepsiCo perd 4,4% après avoir publié un chiffre d'affaires au quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes. Pinterest chute de 9,8% après avoir annoncé prévoir des revenus au premier trimestre en dessous du consensus. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)