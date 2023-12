Wall Street ouvre dans le vert, espoirs d'une réduction des taux

Wall Street ouvre dans le vert, espoirs d'une réduction des taux













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le vert jeudi, la progression des actions se poursuivant après le maintien la veille des taux de la Réserve fédérale (Fed), qui a en outre signalé que les coûts d'emprunt seraient plus bas en 2024. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 86,71 points, soit 0,23%, à 37.176,95 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,44% à 4.727,88 points. Le Nasdaq Composite prend 0,49%, soit 72,24 points, à 14.806,21. Les marchés restent optimistes alors que la Fed a, comme attendu, maintenu mercredi ses taux pour la troisième fois consécutive, son président Jerome Powell montrant par ailleurs un ton jugé accommodant en signalant que le cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin, avec des coûts d'emprunt susceptibles de baisser l'année prochaine. Les marchés considèrent désormais qu'il y a 83,3% de chances que les taux soient réduits d'au moins 25 points de base en mars 2024, contre environ 50% avant la décision de la Fed, tout en prévoyant presque entièrement une autre réduction en mai, selon l'outil FedWatch de CME Group. La publication de nouveaux indicateurs économiques a conforté en outre jeudi l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine à l'approche des fêtes de fin d'année. Les ventes au détail aux Etats-Unis ont affiché une hausse inattendue en novembre, tandis que les inscriptions au chômage ont reculé lors de la semaine au 9 décembre. "Les espoirs d'un atterrissage en douceur reposent en grande partie sur la solidité du consommateur et sur la capacité de l'économie à sortir de la récession. Tant que le consommateur est fort, c'est une bonne nouvelle pour le camp de l'atterrissage en douceur", a déclaré Chris Zaccarelli, analyste chez Independent Advisor Alliance. Aux valeurs, Adobe, le fabricant du logiciel Photoshop, perd 6% après avoir déclaré mercredi prévoir un chiffre d'affaires annuel et trimestriel inférieurs aux attentes. Le laboratoire Moderna augmente d'environ 11%, après un résultat expérimental positif pour son vaccin contre le mélanome. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)