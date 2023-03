Wall Street ouvre dans le vert à la veille de l'audition de Powell

Wall Street ouvre dans le vert à la veille de l'audition de Powell













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse modérée lundi, dans un marché prudent en amont des auditions du président de la Réserve fédérale au Congrès et du rapport sur le marché du travail, deux rendez-vous très attendus qui pourraient fournir des indications sur la politique monétaire aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 89,41 points, soit 0,27%, à 33.480,38 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,34% à 4.059,25 points. Le Nasdaq Composite prend 0,5%, soit 58,327 points, à 11 747,333. L'approche des auditions semestrielles de Jerome Powell au Congrès, mardi et mercredi, incitent les investisseurs à la prudence. "Il pourrait fournir des indices sur l'évolution que l'emploi et de l'inflation doivent prendre pour pousser la Fed à agir d'une manière particulière et surtout à opter pour une hausse éventuelle des taux de 50 points de base", a déclaré Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank. Les marchés estiment que la Fed procédera à trois nouvelles hausses de taux d'un quart de point cette année, avec un pic à 5,44% en septembre. La publication vendredi des chiffres sur l'emploi en février sera l'autre grand rendez-vous de la semaine. Le consensus Reuters table sur 200.000 créations de postes après le bond spectaculaire de 517.000 enregistré en janvier, qui avait amené les marchés à revoir en hausse leurs prévisions en matière de taux d'intérêt. En Bourse, Apple gagne 2,40% après une note positive de Goldman Sachs dont la recommandation est à l'achat. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)