Wall Street ouvre dans le rouge, regain d'aversion au risque

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi en raison d'un regain d'inquiétudes sur la vigueur de la reprise économique aux Etats-Unis et une aversion au risque qui incite les investisseurs à la prudence à l'approche des annonces de plusieurs banques centrales.

L'indice Dow Jones perd 71,85 points, soit 0,2%, à 35.028,15 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,18% à 4.512,07 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,12% (18,14 points) à 15.356,19 points à l'ouverture.

La publication à 18h00 GMT du "Livre beige" de la Réserve fédérale américaine sur l'état de la conjoncture donnera aux investisseurs de nouvelles indications macroéconomiques. Ce document sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed qui se réunira les 21 et 22 septembre et présentera ses nouvelles prévisions de croissance et d'inflation.

Dans un entretien au Financial Times, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, estime que la banque centrale américaine doit s'engager sur la voie du "tapering", la diminution progressive de ses achats d'obligations, malgré le ralentissement de l'emploi.

Sur le plan sectoriel, la plupart des indices du S&P-500 sont dans le rouge ou affichent des gains modestes, à l'exception notable de l'énergie, qui avance de 1%.

Les valeurs technologiques sont en baisse avec Apple, qui recule 0,5% à l'approche de sa conférence de rentrée qui devrait donner lieu à la présentation de nouveaux iPhone

Alphabet et Amazon abandonnent de leur côté chacun de 0,3%. La plate-forme d'échange de cryptoactifs Coinbase recule, elle, de 4,7% après une mise en garde de la SEC sur son projet d'offre de services de prêts de cryptomonnaies avec intérêts.

Tesla, en revanche, s'adjuge 0,7%, porté par une hausse de ses ventes de véhicules le mois dernier en Chine.

Au chapitre des fusions-acquisitions, Icu Medical s'envole de plus de 30% après avoir conclu un accord de 2,4 milliards de dollars pour racheter les activités d'équipements médicaux du britannique Smiths Group.

Sur le marché du pétrole, les cours sont soutenus par la lenteur de la reprise de la production dans le golfe du Mexique après le passage de l'ouragan Ida la semaine dernière. Le brut léger américain (WTI) s'adjuge 1,84% à 69,62 dollars, tandis que le Brent s'établit à 72,83 dollars (+1,58%).

Aux changes, l'aversion au risque profite au dollar, considéré comme un actif refuge. L'indice mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence gagne 0,22%.

Le rendement des bons du Trésor américains se contracte, lui, à 1,3562%.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)