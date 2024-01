Wall Street ouvre dans le rouge, l'engouement sur la baisse des taux s'estompe

Crédit photo © Reuters

par Augustin Turpin (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, les marchés reprenant leur souffle après la hausse de la session précédente et alors que les investisseurs revoient à la baisse leurs attentes d'une réduction anticipée des taux d'intérêt avant les données clés sur l'inflation américaine attendues plus tard dans la semaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 190,78 points, soit 0,51%, à 37.492,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,53% à 4.738,51 points. Le Nasdaq Composite cède 0,68%, soit 100,53 points, à 14.743,24. Les informations sur les prix à la consommation et à la production aux Etats-Unis, attendues respectivement jeudi et vendredi, seront cruciales pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. "Nous pensons que les données relatives à l'inflation de base suggèrent toujours la nécessité d'une politique monétaire quelque peu restrictive", indiquent les analystes d'UBS. "Le taux d'inflation s'approchant de l'objectif de 2% de la Fed, notre scénario de base envisage un atterrissage en douceur dans lequel la croissance ralentit pour se situer juste en dessous de la tendance et la Fed réduit ses taux de 100 points de base, à partir du mois de mai." Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés estiment à 57% la probabilité que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base en mars, contre près de 64 % lundi. Aux valeurs, l'action de JD.Com cotée aux États-Unis recule de 3,4% après que le groupe de vente en ligne chinois a déclaré que son unité Dada Nexus a identifié "certaines pratiques suspectes" dans le cadre d'un audit interne qui pourrait jeter le doute sur la publicité en ligne, les revenus des services de marketing et les coûts d'exploitation de l'unité. Boeing reste en territoire négatif (-2,1%) après que l'avionneur américain a déclaré avoir trouvé des pièces détachées sur plusieurs avions MAX 9 immobilisés pour inspection. Hewlett Packard chute de 8% après que le Wall Street Journal a rapporté lundi que le groupe serait en pourparlers avancés pour racheter Juniper Networks, dont le titre s'envole de 22,5%. CrowdStrike prend 3,2% après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surperformance". * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)