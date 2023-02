Wall Street ouvre dans le rouge, craintes sur les taux et les résultats

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en repli lundi à la suite de résultats décevants de Tyson Foods et alors que les investisseurs s'interrogent sur le calendrier que la Fed pourrait adopter pour amorcer une baisse des taux d'intérêt. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perdait 110,26 points, soit 0,33%, à 33.815,75 points tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, reculait de 0,51% à 4.115,54 points. Le Nasdaq Composite cédait pour sa part 0,79% soit 94.38 points, à 11,912.57 points. Le département américain du Travail a annoncé vendredi que 517.000 emplois avaient été créés en janvier, un chiffre nettement supérieur aux 185.000 prévus par le consensus Reuters, ce qui a jeté un froid sur le scénario très optimiste des marchés d'une fin imminente de la remontée des taux fondé sur une dégradation des perspectives économiques et d'un reflux marqué de l'inflation. Les investisseurs surveilleront ainsi le discours du président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer mardi lors d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington, ainsi que les chiffres des inscriptions au chômage pour la semaine se terminant le 4 février, qui seront publiés jeudi. La semaine s'annonce par ailleurs riche en résultats d'entreprises, comme ceux de Walt Disney mercredi et de PepsiCo jeudi. La salve a commencé par la publication lundi de ceux du distributeur Tyson Foods qui recule de 5,1% à l'ouverture après des résultats jugés décevants. Dell, qui va supprimer 6.650 emplois, abandonne 1,7%. Cette annonce intervient après une série de décisions similaires au sein des "Big Techs" américaines, notamment de la part de la maison-mère de Google, Alphabet. Le groupe minier Newmont, qui a fait une offre de 16,9 milliards de dollars sur son rival australien Newcrest Mining, accuse pour sa part une perte de 5,1%, les investisseurs et analystes estimant que le groupe sous-évalue sa cible. L'action du groupe pharmaceutique Catalent bondit de 22% à la suite de l'intérêt manifesté par le fabricant d'équipements médicaux Danaher pour son rachat, selon des informations de presse. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)