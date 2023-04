Wall Street ouvre dans le rouge avec l'inflation américaine et Amazon

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse, la publication d'un indicateur clé de l'inflation américaine ayant conforté les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de la semaine prochaine. L'avertissement d'Amazon sur les perspectives de sa division "cloud" pèse également sur le marché. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 61,33 points, soit 0,18%, à 33.764,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,13% à 4.130,02 points. Le Nasdaq Composite cède 0,14%, soit 16,62 points, à 12.125,62. L'indice sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) aux Etats-Unis, la mesure d'inflation préférée de la Fed, a progressé de 4,2% en mars sur un an, contre une hausse de 5% le mois précédent, mais sa version de base, dite "core", qui exclut l'alimentation et l'énergie, est resté inchangée à 4,6%, alors que les économistes prévoyaient 4,5%. Ces données montrent que l'inflation sous-jacente reste robuste et confortent le scénario d'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en mai. Wall Street entame sa dernière séance de la semaine impactée également par l'avertissement d'Amazon sur le ralentissement de sa division Amazon Web Services (AWS), malgré ses résultats trimestriels meilleurs que prévu, ainsi que par les prévisions décevantes de Snap, le propriétaire du service de messagerie Snapchat, et de la plateforme de partage d'images Pinterest. L'action Amazon.com recule ainsi de 2,8% à l'ouverture, tandis que Snap perd 19,2% et Pinterest 13,7%. Intel, qui a dit jeudi anticiper une amélioration de plus de 40% de ses marges brutes au second semestre, gagne 7,4%. L'enquête mensuelle de l'Université du Michigan pour le mois d'avril, que les analystes attentent inchangée par rapport à mars, est attendue à 14h00 GMT. (Rédigé par Diana Mandiá)