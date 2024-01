Wall Street ouvre dans le rouge

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi dans un contexte de stress dans le compartiment obligataire avant les minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) et d'importants indicateurs prévus cette semaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 155,48 points, soit 0,41%, à 37.559,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,49% à 4.719,43 points. Le Nasdaq Composite cède 0,57%, soit 84,58 points, à 14.681,35. Les investisseurs ont opté pour des prises de bénéfice pour la deuxième séance de 2024 après une fin de 2023 euphorique qui s'est traduit notamment par un bond de 24,2% pour l'indice S&P-500 sur l'ensemble de l'année. La publication à 19h00 GMT du compte rendu de la réunion de politique monétaire des 12 et 13 décembre de la Fed ne favorise guère la prise de risque, alors que le marché attend par ailleurs les chiffres de l'activité manufacturière aux Etats-Unis et les résultats de l'enquête Jolts sur les offres d'emplois, deux nouveaux éléments de conjoncture avant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi américain. Aux valeurs, les groupes technologiques Nvidia, Apple et Tesla reculent de 0,64% à 2,49% dans le sillage du rendement des Treasuries à dix ans qui prend plus de cinq points, à 4,0064%. Les valeurs liées aux cryptoactifs comme Coinbase Global, Riot Platforms, Marathon Digital, et Hut 8 Mining chutent de 4,30% à 8,37%, avec le recul du bitcoin de 6,47% à 42.205,01 dollars au lendemain de son pic de 21 mois. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)