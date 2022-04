Wall Street ouvre dans le désordre, nouvelles sanctions contre la Russie

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi mais la tendance est globalement négative après de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie, accusée de crimes de guerre en Ukraine, tandis que le rebond des grandes capitalisations technologiques s'essouffle.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 9,1 points, soit 0,03%, à 34.930,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,07% à 4.579,27 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,37%, soit 53,21 points, à 14.479,34.

L'Union européenne a décidé mardi d'instaurer un embargo sur les importations de charbon russe et d'interdire toute transaction avec quatre grandes banques russes, dont VTB Bank, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le montant des nouvelles sanctions européennes, qui font suite à des atrocités présumées commises par les forces russes à Boutcha, ville de la banlieue de Kyiv où ont été découverts des corps de personnes abattues à bout portant, est estimé autour de neuf milliards d'euros par an, selon une source.

Les investisseurs redoutent que ces sanctions provoquent une nouvelle flambée des prix des matières premières et accentuent la pression sur les banques centrales pour agir face à l'inflation.

Sur le marché pétrolier, le baril de Brent gagne plus de 1% à 108,5 dollars et celui du brut léger américain 0,95% à 104,2 dollars. Exxon Mobil et Chevron avancent respectivement de 1,2% et 1%, tandis que le compartiment de l'énergie prend 0,94%.

Côté baisse, l'indice des nouvelles technologies, qui a récemment enregistré un important rallye, reprend son souffle, abandonnant 0,3%, à l'approche de la publication mercredi du compte rendu de la réunion de mars de la Réserve fédérale américaine.

Twitter, qui a clôturé lundi sur un bond de plus de 27% après l'annonce d'une prise de participation de plus de 9% à son capital par Elon Musk, le directeur général de Tesla (-0,5%), prend encore 8%, alors que Jefferies a relevé son objectif de cours sur le réseau social.

L'action de l'opérateur de croisière Carnival (+6,3%) se démarque également après l'annonce d'une hausse à deux chiffres de ses réservations sur la semaine du 28 mars au 3 avril par rapport à son précédent record hebdomadaire.

Ses concurrents Norwegian Cruise Line Holdings et Royal Caribbean Cruises avancent respectivement de 5% et 3,6%. Les compagnies aériennes Delta Air Lines, United Airline Holdings et American Airlines gagnent de 0,4% à 1%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)